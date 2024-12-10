新竹清華通過整併案　中華大學將成科技園區

新竹清華大學今日全票通過整併中華大學成科技園區意向案。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月10日電（記者 盧誠輝）新竹清華大學校務會議今日全票通過整併中華大學意向案，將與中華大學接續討論整併具體規畫，預計於明年向“教育部”提交計劃書。新竹清華大學表示，感謝中華大學捐贈校地及校產，將秉持中華大學董事會私人興學的初衷，在中華校地設立“清華平方科技園區”，持續推動研究與教學。



新竹清華大學指出，整併中華大學意向案已在上個月的校務發展委員會討論，並經全票通過，依校內程序送交今天召開的校務會議討論通過。校務會議的組成包括1百多位教師、職員及學生代表。



新竹清華大學說明，中華大學是最鄰近新竹科園學區的私立大學，地理條件優越，未來繼續培育半導體人才的發展可期，對產業發展也有正面助益。新竹清華將在此設立“清華平方科技園區”，華平方象徵新竹清華與中華合力培育人才與研究發展的願景。



新竹清華大學表示，在半導體學院院長林本堅的帶領下，半導體學院將首先進駐“清華平方科技園區”，其他既有及新設的院、系、所與創新育成中心也將視發展需要延伸至新校區。



此外，“清華平方科技園區”也將對準“國發會”“桃竹苗大矽谷推動方案”，開展“國家”核心戰略產學合作及人才培育；整合

“國衛院”等公部門研究動能、鏈結竹科企業，構建產學技轉平台，形成半導體聚落；提供海內外新創企業研發空間，規劃國際大廠進駐竹科路徑，吸引外資來台設立研發中心、聯合實驗室，串聯竹科科技廊帶。