屏東文化觀光新亮點　牡丹社事件館14日開幕

屏東縣政府打造文化觀光新亮點，攜手牡丹鄉公所於牡丹遊客中心內設置“牡丹社事件館”。（屏東縣政府提供） 中評社屏東12月10日電／因應牡丹社事件150週年，屏東縣政府打造文化觀光新亮點，攜手牡丹鄉公所於牡丹遊客中心內設置“牡丹社事件館”，作為旅人認識牡丹歷史起點。12月14日盛大開幕。



依縣府資料，1871年恆春半島發生宮古島納貢船海難“琉球漂民事件”，54名琉球人不幸失去生命，後來成為1874年日本出兵台灣重要導火線，引發一連串歷史事件，稱為“牡丹社事件”，在日本則稱為“台灣事件”。



屏東縣政府文化處10日表示，牡丹社事件館內常設展覽分為“走進歷史”、“島嶼南方”、“事件歷程”和“對話反省”4個篇章，首先帶領觀者走入時光之旅光影通道。回顧恆春半島人文地景演變，進入2樓展區以“牡丹社事件的始末──故事發生的過程與未來的影響”為主軸，來到故事發生地當時。回顧歷史事件過程以及歷史影響，包括1871年“琉球漂民事件”、後續1874年日本出兵以及牡丹社事件大事紀略等牡丹社事件歷史脈絡介紹。



文化處指出，牡丹鄉公所配合縣府辦理150週年紀念系列活動，邀集在地部落族人辦理牡丹社事件部落劇團培訓展演。今年5月石門古戰場（排灣語macacukes）史蹟揭碑儀式時，牡丹部落初試啼聲登台演出劇碼“我是南方人”令人驚艷。12月14日牡丹社事件館開展當天族人將再演出。

