高雄綠委鬧搶C位風波　陳其邁也幫忙澄清

民進黨籍高雄市長陳其邁10日出席鄭南榕特展行程，舞台Ｃ位子留給家屬，綠委林岱樺、許智傑都往旁邊站。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月10日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長初選5搶1，競爭激烈，民進黨籍高雄市長陳其邁行程也總是有爭取初選的綠委緊跟，不過今天卻爆出8日市長行程民進黨委邱議瑩不滿同黨“立委”賴瑞隆搶C位，怒摔帽離席的事情，雖然事後兩人均澄清沒有此事，但下午的陳其邁公開行程，該事件主角都缺席，有到場的綠委林岱樺、許智傑則有默契讓出C位，似乎避免再惹爭議。



對於傳出“爭C位、怒摔帽”事件，陳其邁10日接受媒體聯訪時也特別澄清說“那天我在現場，那個是謠言，邱議瑩因為要趕行程，所以提前先走。”陳其邁也提到，“立委”們風度都很好，互相謙讓較多、也彼此尊重，典禮上沒有什麼C位，“C位就是把人民放在最重要的位置”。



陳其邁8日出席茂林區布魯布沙吊橋啟用典禮，綠委邱議瑩、賴瑞隆、伍麗華都有到場，事後卻傳出邱議瑩疑不滿賴瑞隆站在陳其邁旁的C位，現場怒摔安全帽，還提早離席。邱議瑩10日澄清是趕行程先走，伍麗華也還原“當時邱只是把帽子拿下”，賴瑞隆也回應“沒有所謂搶C位，也沒有怒摔地上的事情”。



陳其邁10日下午2時出席《100%的言論自由：鄭南榕與自由時代》特展在高雄市歷史博物館開幕活動，這場算是綠營的活動，爭取初選的綠委林岱樺、許智傑都有到場，但卻未見“爭C位、怒摔帽”事件主角綠委邱議瑩、賴瑞隆現身。



而致詞結束後的大合影，舞台C位則是留給鄭南榕女兒、鄭南榕基金會董事長鄭竹梅，以及鄭南榕遺孀、台灣觀光協會榮譽會長、圓山大飯店董事長葉菊蘭。而陳其邁旁邊位置也留給民進黨籍高雄市議長康裕成，林岱樺、許智傑都自動往旁邊站。



民進黨籍高雄市長陳其邁再兩年任期屆滿，黨內初選面臨“5搶1”局面，目前有綠委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩，以及前“勞動部長”許銘春表態爭取初選。國民黨部分則以高雄市黨部主委、藍委柯志恩為熱門人選。