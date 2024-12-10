姚立明：接任賴清德競總主委是個意外

姚立明。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月10日電（記者 楊騰凱）“立法院”今舉行全院委員會審查“司法院副院長”被提名人姚立明人事。姚立明面對中國國民黨籍“立委”楊瓊瓔詢問時表示，2024大選接任賴清德競選總部主委是個意外，賴希望有人能提供不同角度的思考才找上他。



姚立明指出，此次賴清德認為自己能在“釋憲”時對“憲法”組織篇給出貢獻，進而邀請他出任“司法院副院長”兼大法官。



“司法院”大法官共15席，其中8席任期10月底屆滿，包括“司法院正副院長”。“總統府”8月底已經提名8名大法官人選，“司法院長”被提名人張文貞為台大法律系特聘教授，副院長被提名人姚立明則是賴清德2024競選總部主委。



楊瓊瓔詢問，有些人質疑姚立明的提名因為政治經驗，但若只是因為有政治經驗，那這樣的大法官提名將是開創惡例。好像大法官的法學素養不重要，只要站對邊就好。



姚立明指出，他不是政治人，是“憲法”人，“憲法”是政治法，“憲法”有政治的概念，其所規範的內容與政治實務非常密切相關，要解釋“憲法”必須理解現行的政治實務運作。



楊瓊瓔再問，姚立明擔任賴清德競選總部主委任務是什麼？為何賴要聘請姚當競選總部的要職？勝選當中，姚立明提供給賴清德最重要的訊息是什麼？剛打完2024選戰，就被提名為大法官職務，這樣適合嗎？

