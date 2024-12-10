雙城論壇下周登場　蔣萬安：竭誠接待上海團

台北市長蔣萬安主持市政會議。（照片：台北市政府提供） 中評社台北12月10日電／2024台北上海雙城論壇將於17日舉辦，對此，中國國民黨籍台北市長蔣萬安10日上午在市政會議向局處首長們喊話，強調舉辦雙城論壇的目的，是要促進城市交流，也當然是為了兩岸和平。“對等交流，台北有韌性；民主自由，台灣有信心。”蔣萬安表示，希望所有相關同仁，能夠全力以赴，為這次的雙城論壇做好準備。



蔣萬安表示，去年是他上任後第一次舉辦的雙城論壇，當時帶著台北市超過100人的訪團到了上海，非常順利，有著很好的市政交流。而今年輪到台北是當主人，是他任內第一次在台北舉辦，也是6年來第一次在台北實體舉行雙城論壇，一定會竭誠接待102人的上海團。



他強調，包括上海的市府團隊、專家、學者、產業、媒體，也希望他們今年能夠順利來到台北進行市政交流。雙方的來往，都是上百人的規模，因此北市一定要用同等的待客之道，來持續推動兩座城市之間的交流。



蔣萬安直言，過去這些年來，兩岸之間幾乎停止了交流：很多國家認為台灣“兵兇戰危”，把台灣視為地緣政治的高風險區，也有很多國家試圖透過對話來緩和區域緊張的形勢。在這樣的形勢之下，雙城論壇已經成為兩岸之間難能可貴的官方對話平台。



“兩岸之間，越困難的時候，越需要溝通交流；交流比不交流好，相互瞭解比相互誤解好。”蔣萬安說，在兩岸這幾年幾乎全面停止交流的形勢下，仍要堅定持續地讓雙城論壇辦下去，為兩岸關係保持住城市對城市的官方交流管道，持續交流、維持對話、釋出善意。



蔣萬安說，舉辦雙城論壇的目的，是要促進城市交流，也當然是為了兩岸和平。他也喊話北市府局處同仁，“對等交流，台北有韌性；民主自由，台灣有信心”，希望所有相關同仁，能夠全力以赴，為這次的雙城論壇做好準備。