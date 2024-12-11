南宮槿：尹錫悅下台機率大　誰收拾殘局都難

韓國首爾科技大學名譽講座教授南宮槿。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月11日電（記者 盧誠輝）針對近期韓國戒嚴風波持續延燒，韓國首爾科技大學名譽講座教授南宮槿接受中評社訪問表示，這是韓國從1987年民主化後首次宣布戒嚴，雖然僅短短6小時就結束，但確實震撼全球，他認為韓國總統尹錫悅要做滿任期恐怕不容易，而由誰來收拾戒嚴風波後的政治僵局，還有待觀察。



南宮槿，曾任韓國首爾科技大學校長，現為韓國首爾科技大學名譽講座教授。



南宮槿指出，尹錫悅在彈劾案投票前主動召開記者會對戒嚴事件道歉，但卻未請辭，而是宣稱將停止參與國政，並把自己的權力和動向交由現在執政的國民力量黨來決定，且在彈劾案未通過後，國民力量黨黨魁韓東勳就以政府決策者自居，但這樣的作法並不符合韓國憲法，也可能導致韓國總統權力真空的現象發生。



他提到，既然彈劾案未通過，現在除非是二次彈劾成功或尹錫悅主動請辭，讓總統進行改選，否則並無法解決目前韓國的政治僵局，因為不論是執政黨或國務總理在憲政制度上都無法執行總統的職權，所以目前韓國政局正處於相當不穩定的狀態，就算尹錫悅能撐到任期結束，下次韓國總統大選也有非常高的機率會再次政黨輪替。



南宮槿強調，尹錫悅應該很難做滿任期，但因尹錫悅的任期已過半，剩下不到2年5個月任期，就算尹錫悅真的請辭，總統改選最快也要拖到明年以後，所以剩下僅約2年的任期，該由誰來收拾這個爛攤子？也會是很大的問題。因為韓國總統一任5年，不得再連任，而誰願意當任期如此短的韓國總統？也會是個難題。

