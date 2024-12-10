北市府反擊吳思瑤批評　強調雙城對等交流

台北市政府副發言人葉向媛。（照片：台北市青年局提供） 中評社台北12月10日電（記者 張穎齊）台北、上海雙城論壇將於16、17日於台北舉行，中國國民黨籍台北市長蔣萬安10日表示將竭誠歡迎102名上海參訪團成員來台。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今卻批蔣萬安遇到主權就退讓，戒嚴就是蔣萬安老祖宗蔣介石搞的。台北市政府副發言人葉向媛反擊，民進黨凡事衹有選票考量、滿腦選舉，民進黨執政兩岸交流幾乎停止，台北市對於雙城論壇秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則。



蔣萬安今日上午市政會議，向局處首長們喊話，表示舉辦雙城論壇的目的，是要促進城市交流，也當然是為了兩岸和平，對等交流，台北有韌性；民主自由，台灣有信心，希望所有相關同仁，能夠全力以赴，為這次的雙城論壇做好準備。



蔣萬安表示，去年是他上任後第一次舉辦的雙城論壇，當時帶著台北市超過100人的訪團到了上海，非常順利，有著很好的市政交流。而今年輪到台北是當主人，是他任內第一次在台北舉辦，也是6年來第一次在台北實體舉行雙城論壇，一定會竭誠接待102人的上海團。



他強調，包括上海的市府團隊、專家、學者、產業、媒體，也希望他們今年能夠順利來到台北進行市政交流。雙方的來往，都是上百人的規模，因此北市一定要用同等的待客之道，來持續推動兩座城市之間的交流。過去這些年來，兩岸之間幾乎停止了交流：很多國家認為台灣“兵兇戰危”，把台灣視為地緣政治的高風險區；也有很多國家，試圖透過對話來緩和區域緊張的形勢。在這樣的形勢之下，雙城論壇已經成為兩岸之間難能可貴的官方對話平台



民進黨、台北市議員、“立委”吳思瑤等人近日公開批評蔣萬安，認為蔣違背選前“陸機持續擾台就停辦雙城”承諾執意舉辦，呼籲若真的對等，請台北市政府祕書長接待即可，否則根本是自甘降格、“喪權辱國”。



吳思瑤更說社會民主黨籍台北市議員苗博雅被點名2026台北市長人選，也是好人才；上週民進黨籍台北市議員劉耀仁更又提蔣介石，與蔣萬安唇槍舌戰，蔣萬安罕見動怒反擊民進黨挺戒嚴，引發熱議。



葉向媛表示，吳思瑤一番言論更讓人看清，民進黨凡事衹有選票考量、滿腦子選舉。她指出，當市府團隊用心促進城市交流時，吳委員只顧思考下屆市長選舉佈局；當市府努力保存兩岸僅存的官方對話平台時，民進黨卻從未做出相應的努力，只顧著抹紅，實在令人遺憾。



葉向媛強調，市府秉持秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則舉辦雙城論壇，希望“對等交流，台北有韌性；民主自由，台灣有信心”。在民進黨“中央政府”執政的九年間，兩岸之間幾乎停止了交流，期盼委員對台灣的民主更有信心，停止意識形態的政治操弄。