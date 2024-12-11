曾偉峯：特朗普對台採更模糊　對中美兩意涵

政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月11日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普日前透露已與中國國家主席習近平溝通，但不承諾會捍衛台灣。政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯接受中評社訪問表示，相較美國總統拜登走向戰略清晰，特朗普是退回戰略模糊，以在台海雙邊獲取美最大的國家利益。特朗普的說法也凸顯希望確保兩岸不發生戰爭，無論是中國大陸還是台灣，都可以跟美國協調。



曾偉峯說，特朗普的對台策略是退回來採取更模糊的策略，這對中美關係有2個意涵，一是特朗普不會把話說死，以同時對中國大陸、台灣都有影響力，“不說死不代表不會這麼做”，以特朗普的商人個性，絕對會希望在中台雙邊獲得美國最大的利益。二是特朗普的語意是要在兩岸之間進行協調、談判，可見特朗普不希望大陸對台動武、希望確保戰爭不會發生，無論是中國大陸還是台灣，都可以跟美國協調。



曾偉峯說，兩岸在特朗普上台後，可能有大概半年的時間可以相對緩和，因為兩岸同時都要應付特朗普一些可能比較激進的措施，不管是關稅或半導體產業等議題，兩岸真的會爆發衝突的機會沒有那麼高。特朗普上台後，台灣需要注意提高“國防”預算，導致財政負擔增加，及半導體產業先進製程會否赴他國生產，從而降低台灣對美國的地緣政治吸引力。



美國總統當選人特朗普在美國國家廣播公司（NBC）8日播出的專訪中，被問及若中國大陸在“攻台”，是否承諾保衛台灣？特朗普回應，“我不會說（I never say）”、“我從不說，因為我必須協商事情，對吧？”。特朗普也透露上周曾與中國國家主席習近平溝通，但沒談及台灣。

