李福軒解讀王金平動作：要出來當“桶箍”

國民黨中央評議委員李福軒。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月11日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍前“立法院長”王金平8日提出兩岸新論述，也牽動明年黨主席選舉。中國國民黨中央評議委員李福軒接受中評社訪問解讀，王金平是較為傳統型政治人物，會測水溫，這次出手有當桶箍的意味，選主席需要具備三點，把握住建黨精神、就是要出來選“總統”、當好桶箍，雖然王出手引起擾動，但關鍵仍在勇於表態要選2028，才會是對的人，他也點名許多人選，呼籲有心上位者都要勇敢說出來。



李福軒，美國猶他州立大學電機工程博士。現為國民黨中央評議委員、OpenKMT論壇版主。目前經商。



針對王金平的動作，李福軒表示，他解讀王是要出來當“桶箍”，把大家兜在一起，至少兩岸是一家人，不該走向戰爭。但王出來表態沒想選主席，可是他仍是很好的人選，因為是非常好的桶箍角色，馬英九、王金平都是很好的桶箍。畢竟王金平還是比較屬於傳統政治人物，會先試試水溫。



李福軒表示，國民黨主席應該要具備三點，第一要把握住國民黨的建黨精神，奉行三民主義、五權“憲法”。第二，既然要選主席就要出來選“總統”，不要只想出來抬轎，沒有人會出來競選馬伕，應該要勇敢說要選“總統”，並且講出“中華民國”未來。第三，要出來當桶箍，至少把所有藍營包容在一起，且要“用人唯才為德”。



黨主席要當桶箍、並走中道路線，但還需要有霸氣與勇氣。李福軒表示，選黨主席的邏輯應該是出來就是要選“總統”的人，但為了要把“總統”選好，因此要先把地方選舉顧好，按照這樣子的思維來鋪路。如果只是想要把2026選好，再來看2028，這樣順序就不對了，因此，還是呼籲要選2028的人要勇敢說出來。

