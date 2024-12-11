哀悼！韓國瑜今偕妻女親送瓊瑤最後一程

韓國瑜與瓊瑤。(照:韓國瑜臉書) 中評社台北12月11日電／兩岸知名作家瓊瑤日前離世，今天舉行告別式，瓊瑤過去是知名“韓粉”，十分力挺中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜。在韓擔任高雄市長時，被封為“愛情教母”的瓊瑤曾擔任高雄市的“愛情產業鏈”總顧問，盼協助推動韓國瑜的“愛情產業鏈”政見。而儘管沒設公祭，身穿黑色西裝的韓國瑜8點多抵達瓊瑤告別式現場，親送瓊瑤最後一程，並未多說什麼即進入會場。他雙手作揖向媒體致意，太太李佳芬、女兒韓冰則低調走在他後面。



瓊瑤(本名陳喆)本月4日在淡水住家輕生離世，享年86歲。她生前在遺書中交代家人，自己的後事要一切從簡。家屬於今日早上7點於台北市懷愛館舉行家祭，約在8點40分左右，在家屬及禮儀人員的護送下，瓊瑤的棺木移靈至火化場，獨子、兒媳與孫女含淚跟在隊伍中，待火化程序結束，將前往陽明山臻善園花葬，與丈夫平鑫濤一起在花瓣翩飛中詩意長眠，圓滿人生最後一程。



瓊瑤家祭從上午7點開始，除了至親家屬，包括藝人林心如、前中視總經理曠湘霞與瓊瑤感情深厚的故友都前來送她最後一程，韓國瑜的現身對“韓粉”瓊瑤來說更有特別意義。而告別式尾聲，靈堂內也傳來《還珠格格》主題曲〈當〉。



瓊瑤2018年在韓國瑜當選高雄市長時，曾在“寫給韓國瑜的話”這篇文開頭，稱讚韓國瑜“有大破大立的魄力，以一人之力，翻轉台灣選舉文化！”她更開心說，“看到了希望，看到了光明，看到了未來和繁榮，看到了幸福”。而後韓國瑜更當面力邀瓊瑤出任“愛情總顧問”。瓊瑤當時在臉書撰寫“問世間情為何物”一文，表示“韓市長，我已年邁，竟然被你拖出來當‘顧問’，誰教我寫了一生的愛情呢？誰教我成了韓粉呢？難道這是上蒼給我的又一項考驗？韓市長，我服了你了！”



瓊瑤離世後，韓國瑜發文哀悼，愴然與不捨瓊瑤“翩然而去”。