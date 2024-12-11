質問柯P違哪條法？陳佩琪嗆：活著看綠垮台

柯妻陳佩琪坦言自己身心狀況不好，但會努力活著“看到這個惡質政權垮台的一天”。（陳佩琪Peggy臉書） 中評社台北12月11日電／台北地檢署偵辦京華城案，預計12月下旬起訴台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲。柯妻陳佩琪9日深夜表示，反問柯文哲究竟違背了哪條法令？又做了什麼動有圖利？更坦言自己身心狀況不好，但會努力活著到“看到這個惡質政權垮台的一天”。



陳佩琪在臉書發文，提到依她對法律的瞭解，要說人犯法，要有以下條件，第一是“看這個人違背哪條法律”，京華城給的20%容積率是北市府或市長的裁量權，若給20%是違法，是否有人可以出來說這到底是違背了“中央”或北市府地方自治法的哪一條？高雄國賓和台南南鐵東移就沒違法嗎？況且北市府給多少容積率還是專業審議委員會決定的，其它縣市也是這樣嗎？還是市長一人裁定的？



陳佩琪提出，第二是“違法了，找出哪個人做了這種違法的情事”。就京華城案，都委會是“實際負責人”，市長只是“名義負責人”，法律上要先釐清都委會有沒有圖利或收賄，若有，再往上查有沒有更上層、甚或跟市長有關。若實際負責人（都委會）沒違法，卻說名義負責人（市長）違法，然後把他羈押4個月不放人，這不是政治辦案，什麼才叫政治辦案？！



陳佩琪問，第一：柯文哲違背了哪條法令？能不能有人出來說明？第二：“假設”就算這案子有圖利好了， 請問柯做了什麼動作說他圖利呢？報導說柯“多次召集都委會，促成京華城改建案擴增到840%容積樓地板面積”，請問有什麼證人或證據說他做這些事？他連委員有誰都不知道，有什麼證據說柯多次撤換反對的委員？



陳佩琪承認自己身心狀態的確不好，但仍要謝謝小草一直以來的鼓勵，請小草們放心，她會好好吃飯，好好活著，她要努力活著直到看到這個惡質政權垮台的一天。



檢廉調查，威京集團主席沈慶京為獲取京華城改建案超過560%的容積樓地板面積，涉嫌指示前鼎越開發董事長朱亞虎領銜威京集團高階主管，每人新台幣30萬元共計210萬元，匯入前台北市長柯文哲指定的民眾黨政治獻金專戶，作為柯文哲與沈慶京期約違背職務行賄“前金”。檢方另追查沈慶京涉行賄柯文哲1500萬元為“後謝”。