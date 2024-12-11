綠推苗博雅挑戰蔣萬安？藍委認為都是煙霧彈

藍委洪孟楷。（中評社 資料照） 中評社台北12月11日電／近日傳出民進黨有意與社民黨籍台北市議員苗博雅合作，挺他參選2026台北市長選戰。另外，民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤、“立委”王世堅也都被點名。對此，中國國民黨籍“立委”洪孟楷10日在政論節目提出2點分析，認為“這都是煙霧彈”，現在綠營提任何人對上國民黨籍台北市長蔣萬安都是死路一條。



根據《中時新聞網》報導，民進黨2026年台北市長人選真的會是苗博雅、吳思瑤、王世堅三人其中之一嗎？洪孟楷10日在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，就他認為“這都是煙霧彈”，第一，現在（綠）提任何人對上蔣萬安都是死路一條，沒有辦法贏。蔣萬安最新的《TVBS》民調滿意度來到54%，代表過去這兩年在北市施政得到大多數市民認同喜愛，現在任何人出來一定輸他。



針對幾個有可能參選台北市長人選為“立委”或議員，洪孟楷質疑是真的會出來選嗎？他說，現階段仍言之過早。對比高雄市、台南市狀況，與台北市情況不同。民進黨“立委”在南部打得刀刀見骨，是因認為台南、高雄初選過了，“頭過身就過”，可是台北市沒有那麼大把握，因此推論現在討論的人選都是煙霧彈。



洪孟楷指出，現階段提出人選是否想要讓有些人見光死，但會不會最後一年有“天降奇兵”？不管部長級、院長級、副院長級，都還要看民進黨後續操作。