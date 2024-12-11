姚立明當大法官？陳昭姿痛斥說謊：門都沒有

陳昭姿。（中評社 資料照） 中評社台北12月11日電（記者 鄭羿菲）“立法院”昨天審查“司法院”副院長被提名人姚立明人事案，出身台派、親近陳水扁的台灣民眾黨“立委”陳昭姿質詢時抨擊時任倒扁紅衫軍副總指揮姚立明趨炎附勢。陳昭姿11日再接再厲痛批，姚立明不改詐騙集團本性，公然在“國會”殿堂說謊！這種人有資格擔任大法官、“司法院”副院長嗎？門都沒有！



陳昭姿表示，她在質詢姚立明時曾提到，2006年施明德、姚立明發動紅衫軍倒扁，募了非常多的錢，時任民進黨台南市議員王定宇指控“紅衫軍帳目不清，像詐騙集團”，姚立明卻數度回應“不記得”、“不知道”、“完全沒參與這件事”、“訴訟他也不知道”等，但真相是2009年2月15日施明德、姚立明共同召開記者會，對王定宇等人提告。



陳昭姿指出，依照民進黨當年的指控，姚立明是詐騙集團副首領，到現在仍不改詐騙集團本性，竟公然於“國會”殿堂說謊，完全否認過去曾參與過的記者會、說過的話。這種說謊成性的人，有資格擔任大法官、“司法院”副院長嗎？連自己做過的事都一概不承認，還膽敢妄想大法官之位，門都沒有！



對於姚立明的大法官人事同意案，民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌昨天也批評，賴清德竟然提名競選總部主委姚立明擔任大法官、“司法院”副院長，是對“司法院”不尊重，大法官與“司法院”副院長拿來酬庸，賴清德應該為這樣的政治酬庸提名道歉。