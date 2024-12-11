選戰布局？台中綠委辦藝文活動掛大看板宣傳

綠委何欣純在台中中區掛出與知書文教公益協會理事長黃國書聯名宣傳看板。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月11日電（記者 方敬為）民進黨籍台中市“立委”何欣純今天與前綠委黃國書一同宣傳親子藝文表演活動，兩人並在台中舊市區掛上宣傳看板，引發關注。由於何被視為代表綠營參選2026台中市長的熱門人選，如今跨出其屯區根據地，與市區高知名度的黃國書合辦藝文活動，強化弱勢區域的意味濃。何欣純對此表示，單純舉辦公益藝文活動，推廣藝文風氣，與選舉無關。



何欣純與知書文教公益協會理事長黃國書11日共同召開記者會，宣布13日傍晚將在南區福田水資源中心舉辦免費親子藝文活動，邀請紙風車劇團演出《雞城故事》舞台劇，歡迎親子同樂，包括民進黨籍市議員江肇國、陳雅惠、林德宇、張芬郁、張家銨、李天生、張玉嬿等人到場一同宣傳。



為了讓藝文活動廣為人知，何欣純這次更在會場周邊行政區，中區、西區、東區、烏日區、大里區、太平區與當地議員合掛宣傳看板，其中在中區掛出與黃國書聯名的宣傳看板，格外引人關注，讓外界與2026台中市長選舉布局產生聯想。尤其表演場地又在原台中市區，政壇解讀，何欣純有意藉此增加跨選區能見度、知名度，強化弱勢區域。



對於是否在布局市長選戰？何欣純受訪表示，與選舉無關，就是歡迎大家來看戲，紙風車兒童劇團是一個享譽國際的台灣在地品牌劇團，其專業演出備受小朋友喜愛，她過去每年就會邀請劇團舉辦公益演出，這次是與黃國書主持的知書文教公益協會合作辦理，希望培養台中子弟對參與藝文活動的習慣，讓文化素養向下扎根。



何欣純說，這次選在南區福田水資源中心辦理演出，是看重其地理位置適中，且腹地寬廣，臨近的東、西、中、大里等行政區，期待藉此邀請更廣泛區域的孩子與家長一同參與，也謝謝各位黨籍議員與黃國書委員，願意一起合掛宣傳看板，希望能夠招來滿滿觀眾。



對於選台中市長的呼聲高，何欣純表示，她會持續走訪大台中各地，傾聽民眾的心聲，擴大服務，爭取更多支持。