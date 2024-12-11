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綠委呼籲蔣萬安主動停辦雙城論壇
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2024-12-11 11:48:08
民進黨團呼籲台北市政府要主動停辦雙城論壇。（中評社 黃筱筠攝）
中評社台北12月11日電（記者 黃筱筠）今年台北上海雙城論壇預計17日登場，陸委會預定今天說明政府對此案的基本立場，不排除喊停雙城論壇。民進黨“立法院”黨團則對中國國民黨籍台北市長蔣萬安喊話，雙城論壇是台北市主辦，希望台北市政府做出取捨，不要把球踢給“中央”，要不要舉辦雙城論壇，北市敢做要敢扛，不要推責卸責。
民進黨“立法院”黨團今天召開“中國國民黨把共產黨當朋友！把民進黨當敵人？”記者會，黨團幹事長吳思瑤與書記長蔡易餘出席。
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