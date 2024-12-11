王金平返“立院”推宗教基本法　藍高規格接待

為爭取“宗教基本法”草案立法通過，王金平拜會國民黨團，黨團三長傅崐萁、林思銘、王鴻薇出面接待。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月11日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍前“立法院長”王金平今日“回娘家”，重返“立法院”拜會國民黨“立法院”黨團，爭取通過“宗教基本法”草案。包括國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇均親自到門外相迎，直呼“歡迎王院長回娘家”，高規格接待王金平。



不過國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日上午會見波蘭參議院副議長卡敏斯基（Michał Kamiński）所率的訪問團，未能到場接待王金平。



王金平今日率法藏法師、律師李永然拜會國民黨團，爭取“宗教基本法”立法能在“立法院”獲得通過，國民黨團三長傅崐萁、林思銘、王鴻薇出面接待。



“宗教基本法”草案條文共6條，規範了對宗教自由的保障、傳播宗教的自由、排除宗教歧視等。



今日王金平重返“立法院”，不僅傅崐萁、林思銘、王鴻薇三位黨團幹部親自走到門外迎接，國民黨團不少黨工也特地來向王金平問候。



眾人舉行記者會表達對“宗教基本法”立法的態度後，傅崐萁、林思銘、王鴻薇三長還留下來繼續陪同王金平討論法條，給王的待遇規格極高，能感受到王金平在“立法院”不僅人氣高，也頗具影響力。



至於是否會到院長室坐坐與韓國瑜見面？



王金平受訪時表示，他已不在其位，而且在外面許多場合都可以和韓國瑜碰面。



怎麼看賴清德可能委派韓國瑜率團出席美國總統當選人特朗普就職典禮？



王金平表示，去參加美國總統就職典禮可以接觸、拜訪各國政治領袖、美國國會議員，在有形無形之間都可以增進台美關係。