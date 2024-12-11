挺何欣純選台中市長？前綠委黃國書認為還早

綠委何欣純與知書文教公益協會理事長黃國書接受媒體採訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月11日電（記者 方敬為）被視為民進黨2026台中市長選將熱門人選的“立委”何欣純，今天與前綠委黃國書合體宣傳藝文活動，黃自從2023年捲入“線民案”宣布退出民進黨並不再爭取“立委”連任後，鮮少出席公開活動，如今與何欣純同台，並掛出聯名宣傳看板，引發關注。黃國書對此強調，看板是宣傳藝文活動，至於2026支持誰選台中市長？他說，選舉還早，沒想過這個問題。



何欣純與知書文教公益協會理事長黃國書11日共同召開記者會，宣布13日傍晚將在南區福田水資源中心舉辦免費親子藝文活動，邀請紙風車劇團演出《雞城故事》舞台劇，歡迎親子同樂，包括民進黨籍市議員江肇國、陳雅惠、林德宇、張芬郁、張家銨、李天生、張玉嬿等人到場一同宣傳。



何欣純這次並在表演會場周邊行政區，中區、西區、東區、烏日區、大里區、太平區與當地議員合掛宣傳看板，其中在中區掛出與黃國書聯名的宣傳看板，格外引人關注，讓外界與2026台中市長選舉布局產生聯想。



何欣純的選區在大里、太平區，在原台中縣區的知名度較高，原市區則相對弱勢，黃國書則是在原市區三連霸“立委”，雖然因為“線民案”退黨，並淡出政壇，但在地方的影響力仍不容小覷，何欣純與黃國書合辦藝文活動、掛出聯名看板，政壇解讀，有意藉此補強弱勢區域。



至於黃國書是否間接表態支持意向？黃受訪強調，看板是宣傳藝文活動，且2026九合一選舉還有一段距離，現在談論支持意向還太早，他沒想過這個問題，只要是優秀的人才他都會支持，2026這一戰對台灣來講非常的重要，2026地方一定要贏，台灣才會贏。