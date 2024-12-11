官方要喊停雙城論壇？王金平：不必這樣對抗

王金平拜會國民黨團，並接受媒體聯訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月11日電（記者 楊騰凱）台北上海雙城論壇預計17日登場，外傳若中國大陸啟動對台軍演，台官方不排除喊停雙城論壇反制。中國國民黨籍前“立法院長”王金平今日受訪表示，雙城論壇一下斷掉會堆積惡意，大可不必這樣對抗，現在是緊張的時刻，政府應多加審慎思考，多一分交流都是在堆積兩岸善意，



王金平今日率法藏法師、律師李永然拜會國民黨團，爭取“宗教基本法”草案能在“立法院”通過，國民黨團三長傅崐萁、林思銘、王鴻薇出面接待，王金平並於會前受訪。



今年台北上海雙城論壇預計17日登場，但此案仍在陸委會審查階段，外傳若中國大陸持續對台進行軍演，“賴政府”不排除喊停雙城論壇。



王金平表示，能夠多一份交流，彼此多建立一份情感，彼此就多一份互相瞭解，減少誤會。在這個時候，這是另外一種緊張的時刻，政府不應該這樣，還是要再審慎思考一下，多一分交流都是堆積兩岸的善意。



王金平表示，如果雙城論壇一下子斷掉的話，當然一定會堆積一些對彼此比較惡意的感覺，所以，大可不必這樣對抗，應從善的方面去思考。



王金平指出，不論是領導人或是我們一般民眾都要“善用其心”，心是清靜的，是平等的，是善意的，是慈悲的，是包容的，要好好用這個心去思考問題，這樣所呈現出來的後果比較美好，希望大家都能夠共同理解“善用其心”這句話的意涵，而且努力去奉行。