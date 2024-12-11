王金平：拋新論述是在立框架讓大家堆積善意

王金平受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月11日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍前“立法院長”王金平日前發表新兩岸論述，馬英九18日則將訪大陸，兩人是否在競逐兩岸話語權？對此，王金平今日受訪時表示，他從來不會去想這個問題，不會去爭位置、頭銜，完全一心一意為兩岸的和諧來奉獻。



王金平表示，這次他提出所謂的“兩岸治權互不隸屬，主權同不分”，這是立一個框架，這個框架裡面要有更多的元素能夠堆積進去，才能夠落實這樣一個理念。所以他提出的是一個框架，讓大家好好地堆積善意。兩岸交流一定必要，彼此間尋求如何融合，台灣也能夠獲得安全、安定，兩岸都能夠有一個穩定的和平狀態，共求中華民族的繁榮，這就是他的基本目的。



馬英九基金會今日宣佈，馬英九應大陸方面邀請，將於12月18日至26日率“大九學堂”學員訪問中國大陸，出席在哈爾濱舉辦的“海峽兩岸青年冰雪節”活動，並赴四川成都參訪。



王金平今日率法藏法師、律師李永然拜會國民黨團，爭取“宗教基本法”草案能在“立法院”通過，國民黨團三長傅崐萁、林思銘、王鴻薇出面接待。王金平於會前受訪。



媒體追問，王金平對兩岸發表新論述，主張“兩岸治權互不隸屬，主權同而不分”，馬英九18日也將訪問大陸，兩人是不是在競逐兩岸話語權？



王金平說，他從來不會去想這個問題，“我做我該做的事”，能為兩岸的和平、“國內”的團結，兩岸能夠互相堆積更多的善意，來做這個努力，他不是為個人的名利來做事，不會去爭什麼位置、頭銜，完全一心一意為國內的團結、兩岸的和諧來奉獻。



王金平提出的新論述與九二共識有何不同？



王金平指出，他以前也一直肯定九二共識就是兩岸穩定和平的定海神針，最起碼馬英九執政8年都是穩定的。可是現在台灣政府方面都等於在否定九二共識。 我們希望大家有好的想法都盡量提出來。



王金平表示，這次他提出所謂的“兩岸治權互不隸屬，主權同不分”，這是立一個框架，這個框架裡面要有更多的元素能夠堆積進去，才能夠落實這樣一個理念。所以他提出的是一個框架，讓大家好好地堆積善意。



王金平指出，兩岸交流一定必要，彼此間尋求如何融合，台灣也能夠獲得安全、安定，兩岸都能夠有一個穩定的和平狀態，共求中華民族的繁榮，這就是他的基本目的。



王金平表示，他講過的話，大家都可以用自己的意見來批評，但最重要的是，希望要批評的人要好好地，認真地，詳細深入瞭解他所提的內容。