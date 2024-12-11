新黨衝民進黨批暗挺戒嚴　與警方爆衝突

新黨赴民進黨中央抗議。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月11日電（記者 張穎齊）韓國總統尹錫悅3日深夜發動史上最短命的6小時戒嚴，民進黨“立法院”黨團一度發文暗挺，引發譁然。新黨副發言人游智彬11日率眾赴民進黨中央，痛批賴清德、民進黨“立院”黨團幹事長吳思瑤等人搞戒嚴，過程中游不滿警方架設圍柵，企圖硬闖時與警方爆發肢體衝突，更與台北市警局中正一分局副分局長林岳寬發生口角、互罵，游一度下跪嘲諷，最終不歡而散。



台灣新社召集人游智彬、中華捍衛青年權益協會理事長、新黨輿情中心主任季節、台市多元化計程車產業工會副理事長譚傳紹、政治受難者家屬史學勤等近10人，今日上午在勞團於民進黨中央黨部前抗議結束後，接力10點陳情抗議，舉行“民進黨挺戒嚴？賴清德踹共、吳思瑤下台”記者會。



“賴清德踹共、吳思瑤下台！”游智彬等人舉起各種手板嘲諷賴清德、吳思瑤等人，痛批民進黨全黨挺戒嚴，民主倒車，台灣之恥，賴清德自返台後，對戒嚴這一重大政治問題毫無反省和道歉，強烈呼籲吳思瑤立即下台，為民進黨小編公開支持戒嚴的言行負責。



游智彬說，民進黨創黨元老許國泰都批，民進黨當權派的這些小鬼完全不知天高地厚，不知道民主前輩為反戒嚴所付出的巨大犧牲，民進黨先烈鄭南榕自焚、林義雄家族慘遭屠殺，這些民進黨前輩為爭取民主付出生命和家庭的代價。然而今天的民進黨的當權派卻背叛這些犧牲前輩，甚至割稻尾、踐踏民主尊嚴，挺戒嚴的行為讓台灣蒙羞、讓民進黨前輩蒙羞。綠委沈伯洋不僅在“國會”阻撓修法，甚至連“監察院長”陳菊這位戒嚴受害者都選擇沉默。



譚傳紹痛批，民進黨在看到韓國實施戒嚴後，全黨上下竟然竊喜，民進黨成為全球唯一為韓國總統尹錫悅送溫暖的政黨。史學勤說，他是當年戒嚴的受害者家屬，他的父親與大舅都是被中國國民黨抓去坐政治牢的，如今民進黨居然把韓國在野黨跟台灣的藍白一起放在所謂“世界等級的黑暗惡勢力”的位置。這表示了，民進黨黨內人腦袋裡裝的其實是警總那套思想。季節指出，民進黨政要們口口聲聲否認想戒嚴，可是不僅民進黨發言人吳崢坦言黨內有支持者認為戒嚴是選項，沈伯洋更公然反對修戒嚴法，大家應對綠委發起罷免。

