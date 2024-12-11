吳春城：兩岸正緊張應有更多交流別製造對立

民眾黨委員吳春城受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月11日電（記者 鄭羿菲）2024上海—台北雙城論壇預定17日於台北舉行，但中國大陸近期有大批軍機艦繞台，外傳陸委會不排除喊停雙城論壇。台灣民眾黨“立委”吳春城接受中評社訪問表示，陸委會成立的宗旨是要更細膩地處理兩岸關係，怎麼會自己去製造對立？正是現在兩岸緊張的時刻，才應該要有更多的兩岸交流，不然“賴政府”現在是打算兵戎相見嗎？



賴清德6日出訪南太平洋“友邦”、過境美國夏威夷與關島後返台後，解放軍9日宣布於浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區，雖未宣布對台軍演，但台“國防部”並未否認《路透社》、《CNN》等外媒報導解放軍在台海、東海、南海部署近90艘海軍及海警艦艇。台“國防部”認為，大陸企圖針對台灣嘗試全面封控，並藉由延伸兵力達到阻止外國軍援的目的相當明顯，數量確實相當驚人，會防範由訓轉演、由演轉戰。



吳春城接受中評社訪問表示，兩岸之間需要找出可以溝通的管道，兩岸之間總是要尋求一些交流與互相理解的地方，包括民間交流、陸生來台交流都是好事，都可以平衡掉一些政治上的矛盾，否則一直無限上綱政治對立的惡意螺旋，要如何化干戈為玉帛？

