游智彬：特朗普會棄台　綠該打消抗中幻想

新黨副發言人、台灣新社召集人游智彬接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月11日電（記者 張穎齊）美國總統當選人特朗普日前接受美國國家廣播公司NBC專訪提到希望北京不要武力攻台，但並未承諾美國是否協防台灣。新黨副發言人、台灣新社召集人游智彬接受中評社訪問時對此表示，這些都顯示特朗普會拋棄台灣，美國只想賺台灣人繳的保護費，用完即丟，民進黨政府別再幻想美國會協防台灣，打消念頭，自己去抗中保台吧。



游智彬指出，台灣已被特朗普拋棄，民進黨與賴清德口口聲聲喊的抗中保台，都只是繼續把台灣帶向災難，美國賺完台灣人的保護費，即徹底放棄台灣，特朗普要中國大陸別武力攻台，也都是講客氣話、客套話，特朗普哪會管台灣人死活，只想賺更多錢，特朗普也是在消費中國大陸，是徹頭徹尾的投機主義者，完全以美國利益優先。



游智彬，廈門大學金融學博士生、淡江大學中國大陸研究所碩士，歷任政治大學學生議會副議長、荷蘭銀行台北分行理財專員、中華青年發展聯合會副理事長、桃園市政顧問、新黨副發言人等。



游智彬說，特朗普是將台灣自己的利益放一邊，對中國大陸亦然，特朗普只想把全世界都當衛生紙，提高關稅賺錢，有用則用，無用即丟，台灣人還是放棄幻想吧，民進黨賴清德也打消美國會協防台灣的念頭，準備自己去戰鬥吧。

