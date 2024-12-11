“貪鬥騙”是今年代表字　綠民代看了都憂慮

聯合報頭版為“台灣2024代表字”，票選前三名為“貪、鬥、騙”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月11日電（記者 蔣繼平）由聯合報主辦17年的“台灣2024代表字”昨天揭曉票選前三名為“貪、鬥、騙”。對此，高雄市議會藍綠民代今天也紛紛感到擔憂，藍營認為台灣內部藍綠分歧，“國會”無法協調法案，恐影響民生，看到“鬥”字需要省思。綠營認為，民心期待的能量可能比想像的更深，執政者要更審慎看待。屬於深綠的的台灣基進黨也認為，若台灣總體經濟都正向發展，為何前三名都是負面名詞？不奇怪嗎？



聯合報主辦的“台灣2024代表字”10日揭曉由“貪”字拔頭籌，共獲得8736票，與第2名的“鬥”字僅相差410票。“台灣年度代表字大選”邁入第17年，今年共募集57個候選字，總票數7萬5926票，前10名代表字從最高票數起算，依序為貪、鬥、騙、亂、韌、震、籌、險、安及電，投票時間為11月13日至12月8日。



對此，中國國民黨籍高雄市議員陳麗娜表示，前三名選出來“貪、鬥、騙”，其實代表民眾對現今社會現象產生比較不安定的感覺，若台灣充斥貪、鬥、騙三種價值觀橫行，對很多民眾來講，生活上的不安定感會比較多，也代表政局動盪不安的狀態，目前全球戰爭動盪，國與國之間信任度也缺乏，可能也呈現在“鬥”字上面，此外，台灣內部藍綠分歧也越來越大，在“國會”沒有辦法合作，導致很多案子無法協調成功，後續就會影響民生，這也是台灣政局需要去省思的部分。

