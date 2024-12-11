詹江村被點名統戰　黃敬平嗆綠搞網路戒嚴

黃敬平跳出來聲援詹江村嗆民進黨搞網路戒嚴。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月11日電（記者 盧誠輝）近日台灣網紅“八炯”發布影片爆料中國大陸收買台灣網紅進行統戰，昨晚更發布預告片點名中國國民黨籍桃園市議員詹江村也被統戰。對此，同黨籍桃園市議員黃敬平跳出來聲援詹怒嗆，民進黨只會搞網路戒嚴。



詹江村昨晚遭“八炯”發布預告片點名被統戰後，立即在深夜開直播反擊，今日更在臉書揚言要對“八炯”提告。“八炯”隨後也在Theads發文表示，“詹江村跟我有滅村之仇是嗎？待會見，你要怎麼告？我根本就沒有評價你怎樣，我也沒在影片中說你收紅錢！”



詹江村今日繼續在議會直播反擊，在黨團巧遇黃敬平，黃在得知詹被點名統戰且臉書兩個帳號都遭停權後，也跳出來聲援詹指出，現在臉書和Youtube的台灣主要幹部幾乎都是“賴政府”的人，並以知名香港電影《少林足球》中的經典台詞，“裁判、球證、旁證全是我的人，你怎麼和我鬥？”來諷刺民進黨搞網路戒嚴。



黃敬平認為，現在“八炯”只要點名誰，誰就倒楣，這就是在搞網路戒嚴。賴清德上任後成立“全社會防衛韌性委員會”，主要就是要搞網路戒嚴，負責去做NCC和“數位發展部”都不敢做的事，這就猶如“台灣版的尹錫悅戒嚴法”。