盧秀燕：盼兩岸領導人發揮智慧促進和平

台中市長盧秀燕答詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月11日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕10日喊話賴清德，要求對民進黨“立法院”黨團發文挺韓國戒嚴一事出面澄清，惹怒台中綠營議員，今天聯合質詢，要求盧對解放軍在台海周邊軍演表態，有沒有話對中國領導人說？盧秀燕回應，“希望兩岸領導人發揮智慧，促進兩岸和諧與和平”。綠議員批盧，對軍演視而不見，只會對內，不具備爭取大位的資格！



台中市藍議員10日質詢有關民進黨“立院”黨團發文挺戒嚴的話題，盧秀燕回應表示，民進黨的社群是“全世界唯一支持尹錫悅、唯一支持戒嚴”，導致人民心中有陰影，懷疑“賴政府”引戰、準備戒嚴、讓學生上戰場，並喊話賴清德應出面澄清。



民進黨台中市議員曾朝榮、蔡耀頡、江肇國11日聯合質詢，批評盧秀燕只敢炮口對內，不敢對中國有所指教，並舉出台中有網紅被統戰、飲料店封膜文字宣傳中國是祖國、役男遊覽車播中國軍教片等事件，質疑台中被統戰的程度嚴重，盧秀燕完全沒有展現態度。



綠議員並提到，近來對岸對台實施1996年以來最大規模的軍事演習，問盧秀燕對台灣是不是重大威脅？盧秀燕回應，她不會根據議員片面的資訊，就在這邊做評論，希望兩岸和諧、希望兩岸的領導人發揮智慧。



綠議員輪番要求盧秀燕應對習喊話，不要只會對賴清德喊話，盧秀燕隨後再講3次“希望兩岸領導人發揮智慧，促進兩岸和諧跟和平”。綠營議員對相關回應非常不滿，批評盧秀燕，目前看來，還不具爭取大位的資格。

