朱立倫肯定馬英九再訪陸　未提王兩岸新論述

國民黨主席朱立倫。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月11日電（記者 楊騰凱）針對馬英九邀請陸生來台訪問後，下周又將率台灣學生訪問大陸，中國國民黨主席朱立倫今日在中常會上表達肯定。至於國民黨籍前“立法院長”王金平提出的新兩岸論述，“兩岸治權互不隸屬，主權同不分”，朱立倫今日在常會上未提及。



馬英九11月才邀請陸生團訪台，接著12月18日至26日又將率“大九學堂”學員訪問中國大陸，出席在哈爾濱舉辦的“海峽兩岸青年冰雪節”活動。



國民黨今日舉行中常會，朱立倫在會上致詞。



朱立倫在中常會上致詞表示，比起兩岸交惡，兩岸的交流才是我們共同所期待的，讓兩岸的對話取代兩岸的對抗，這是我們長期所堅持的。全民都希望是和平，而什麼樣才是和平，就是展現善意，要有交流、對話，對此國民黨的立場一向明確。



朱立倫指出，目前國民黨副主席夏立言與國民黨副秘書長江俊霆正在上海，參加上海台協交接典禮。同樣的，上周馬英九基金會邀請大陸年輕學子到台灣來訪問，普遍受到年輕人的歡迎。但是在這過程當中，綠營不斷惡意攻擊、扭曲，希望造成兩岸的對立與對抗，令我們非常遺憾。對於年輕人的交流，我們都應該以正面的態度去看待。



朱立倫表示，馬英九下周將再率領大九學堂的學生到大陸參加青年交流活動，我們也表達最高的祝福，謝謝馬英九的辛勞，也希望年輕人透過交流，讓兩岸更和平，降低敵對的氣氛，這才是我們真正所需要的。