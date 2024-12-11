朱立倫：民進黨政府勿用小手段阻礙雙城論壇

國民黨主席朱立倫。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月11日電（記者 楊騰凱）台北上海雙城論壇預計17日登場，外傳因應中國大陸近日在台海周邊出動大批船艦演訓，台官方不排除喊停雙城論壇反制。中國國民黨主席朱立倫今日在中常會上表示，民進黨政府不應因意識形態問題，透過各種小手段讓雙城論壇受到阻礙、延宕。



今年台北上海雙城論壇預計17日登場，但此案仍在陸委會審查階段，外傳若中國大陸持續對台進行軍演，“賴政府”不排除喊停雙城論壇。陸委會11日下午4時將舉行記者會，預計會對雙城論壇能否舉辦給出最新回應。



國民黨今日下午舉行中常會，朱立倫在會上致詞。他指出，兩個月前南投與大陸杭州舉行“兩湖論壇”，舉辦得非常成功，但是事前包括陸委會、“文化部”也是存心刁難。而對於12月17日即將來臨的台北上海“雙城論壇”，我們都準備好了，我們相信台北市長蔣萬安與台北市府也希望透過與上海的交流進行市政觀摩。



朱立倫表示，但在這過程當中，我們絕對不希望民進黨政府再因為意識形態的問題，想要透過各種小手段造成兩岸重要的交流活動受到延宕、阻礙，尤其是雙城論壇。我們希望雙城論壇能夠辦得越成功越好，讓兩岸透過交流降低緊張對立的氣氛，這是我們國民黨共同的期待。



朱立倫指出，對於兩岸的各種交流，再次呼籲民進黨政府不要耍小手段，不要透過各種方式放話阻礙，甚至要來破壞。