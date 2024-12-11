別心中有小警總！朱立倫籲綠支持修戒嚴法

國民黨主席朱立倫。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月11日電（記者 楊騰凱）中國國民黨主席朱立倫11日痛批，民進黨在社群媒體上發文挺韓國總統尹錫悅戒嚴，到目前為止都沒有道歉。如果民進黨心中還有小警總，還有希望延續戒嚴的心態，那就是民主倒退。



朱立倫指出，國民黨已經提案修正現行《戒嚴法》的漏洞，要求“總統”宣布戒嚴後，應於24小時內提請“立法院”同意才能使戒嚴生效。如果民進黨知道自己錯了，就應以最快速度與國民黨團一起通過《戒嚴法》修法。



國民黨今日舉行中常會，朱立倫在會上致詞。



朱立倫表示，大家可以看到韓國總統尹錫悅宣布要戒嚴後，後續爭議都還在延燒。但是包括韓國、日本、歐美的各媒體都大幅報導，台灣執政的民進黨竟然在社群媒體上發文力挺尹錫悅戒嚴，這件事情到今天為止民進黨都沒有任何回應，都沒有道歉。



朱立倫指出，賴清德前段時間出訪，現在回來後，總應該告訴人民以及全球媒體，民進黨在這件事情做錯了，這件事情是完全不對的。



朱立倫認為，民進黨心中如果還有小警總，如果還有希望延續戒嚴的心態，那就是民主倒退。



朱立倫提及，在國民黨“立委”兼組發會主委許宇甄的領銜下，已經立即針對現行《戒嚴法》的漏洞提出修法。就是當“總統”宣布戒嚴時，必須在24小時之內提請“立法院”同意，才能夠使戒嚴獲得確認。這樣的修法完全符合民意，也是符合民主潮流的必要作法。



朱立倫再次呼籲賴清德以及民進黨團，如果知道之前的作法錯了，就應該以最快速度與國民黨一起通過《戒嚴法》的修正。