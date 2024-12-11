計劃清零白地方人馬？國民黨：報導在寫小說

國民黨發言人楊智伃接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月11日電（記者 楊騰凱）外傳中國國民黨主席朱立倫2026可能推不分區“立委”吳宗憲參選宜蘭縣長、不分區“立委”葛如鈞參選新竹市長，把台灣民眾黨在地方的人馬“清零”。對此，國民黨發言人楊智伃表示，這樣的報導是在寫小說，此類放話方式非常不可取。



現任國民黨籍宜蘭縣長林姿妙兩屆將任滿，2026面臨交棒。而台灣民眾黨高虹安2022選上新竹市長後官司纏身，目前已停職，現由台灣民眾黨邱臣遠代理市長職務。



台媒《周刊王CTWANT》報導指出，國民黨主席朱立倫明年尋求連任黨主席時可能會打出把台灣民眾黨在地方“清零”的目標，推出國民黨籍不分區“立委”吳宗憲參選宜蘭縣長，擋下民眾黨籍陳琬惠，至於台灣民眾黨執政的新竹市，朱則可能推派有科技專長的國民黨不分區“立委”葛如鈞參戰。



國民黨今日舉行中常會，楊智伃會後轉述回應媒體提問時對此表示，看到這篇報導覺得有點像在說故事、寫小說，近期有很多不具名報導都在針對“國安”議題或國民黨主席選舉，此類放話方式非常不可取。



楊智伃指出，當然也很感謝各界對國民黨本屆不分區“立委”戰力的肯定，不管是吳宗憲、葛如鈞，還有藍委陳菁徽、翁曉玲等，大家在“立院”戰力可說是非常強大，讓大家看見國民黨“立委”團結專業十足戰鬥的能力。

