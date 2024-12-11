宜蘭環保艦隊評比出爐　年清近20噸廢棄物

宜蘭“環保艦隊”漁民協助清除海洋垃圾，今年總共清出20噸海廢。（宜蘭縣政府提供） 中評社宜蘭12月11日電／海洋廢棄物破壞生態及危害魚類，讓人困擾不已，宜蘭縣政府成立環保艦隊，號召160艘漁船協助清除海廢，今年共清出超過20噸海洋垃圾。縣府同時辦理年度評比前三名，依序是正大興168、金隆勝6及新漁發36，中國國民黨籍宜蘭縣長林姿妙10日頒發獎勵。



宜蘭縣海洋及漁業發展所表示，海洋廢棄物不但污染海水水質，魚類吞食下去無法消化，鳥類啄食也可能喪命。縣府於是號召與海洋最親近的漁船漁民，成立“環保艦隊”，把撈到的海洋廢棄物帶回來，秤重統計數量。



經統計清除成果，今年共回收20.1公噸，其中包括資源回收2.5公噸、一般垃圾17公噸、廢棄漁網0.6公噸。



獎勵機制部分，年中獎金頒發前10名且清除量達20公斤者，每名獎金新台幣2千元。另依照回報打撈廢棄物次數、打撈廢棄物重量、參與環保艦隊推廣活動三大項進行評比，頒發年度獎金第一名獎金5萬元，第二名2萬元，第三名1萬元。



縣長林姿妙10日在縣務會議，頒發年度評比第一名正大興168漁船的李來成船長，第二名金隆勝6漁船的黃士洋船長，第三名新漁發36漁船許名杰船長。



連續2年奪冠的李來成船長提及，加入海洋環保艦隊已5年，感謝縣府舉辦年度評比肯定他的服務。今年至少打撈4、5噸以上的廢棄物，像是黑油、漂流木及漁網具等，尤其網具若漂進引擎，漁船失去動力就無法行駛，木頭也會弄破漁網、網具，漁民就無法捕魚了。這些廢棄物都是漁民最害怕的地方，盼大家一起用心去保護海洋。

