全台搶孵大巨蛋　陳其邁：怕一不小心變蛋塔

民進黨籍高雄市長陳其邁受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月11日電（記者 蔣繼平）“中華隊”在世界12強棒球賽拿下冠軍後掀起全台一股棒球熱，加上台北大巨蛋營運滿一年，各縣市出現“孵蛋”討論，目前新北市、台中市、彰化縣都搶孵第二座“大巨蛋”。對此，民進黨籍高雄市長陳其邁11日受訪則表示，“生蛋容易，養蛋比較困難，一不小心就變蛋塔，所以要謹慎評估。”



陳其邁11日下午出席慰勉高雄市復興國小棒球隊行程，會前受訪。



近期各縣市首長紛紛表態有意興建大巨蛋棒球場，中華職棒會長蔡其昌提出幾項建議，第一，在規劃階段，就找好未來願意營運的職棒球團；第二，必須配合大眾運輸系統的規劃，讓球迷很方便可以到達；第三，北部已經有台北大巨蛋，避免相互競爭，下一顆蛋，中南部應該是比較適合的地方。



中國國民黨籍台中市長盧秀燕10日釋出台中要蓋“超級巨蛋”訊息，11日再度透露大巨蛋選址初步已聚焦，西屯區有在名單內。



針對高雄有無興建可以舉辦棒球賽事的大巨蛋想法，陳其邁11日受訪表示，在南部包括台南、高雄、屏東愛好棒球的人口非常多，在評估巨蛋的時候也要特別小心，因為想要生蛋容易，要養蛋比較困難的情況，一不小心就變蛋塔，所以還是會好好的來做評估。



陳其邁表示，高雄市交通相對便捷、有捷運來可以做疏散，若沒有捷運站大概很難達到疏散目標，地點的選擇以及考慮，包括人口、交通等各方面相對來講有優勢，市府會以現有的各縣市戶外棒球場，做可行性估算，再來進行評估。