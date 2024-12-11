棒球熱！陳其邁下場小試身手　小選手打滿分

民進黨籍高雄市長陳其邁11日慰勉高雄市復興國小棒球隊，與小學生練習傳球。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月11日電（記者 蔣繼平）搭上“中華隊”在世界12強棒球賽拿下冠軍話題，民進黨籍高雄市長陳其邁11日慰勉高雄市復興國小棒球隊，特別手癢多停留十多分鐘與小學5年級的選手練習傳球，互傳多次都沒傳歪也沒漏接，看來是“有練過”，運動神經不錯，還被小選手打100分。而陳其邁最熱愛從事的運動則是“潛水”，已有30年的資歷。



陳其邁11日下午前往慰勉高雄市復興國小棒球隊，並致贈棒球手套、球具。復興國小是台灣棒球名校，是棒球職業選手及國手的搖籃，搭上中華隊”在世界12強棒球賽拿下冠軍話題，陳其邁也表示要注重發展三級棒球，高雄今年從原本新台幣3千多萬預算，又再加碼1500萬，達到5千萬元預算規模。



原本合照後就要趕行程離開的陳其邁，因為復興國小棒球隊有安排讓來賓與小學生練習傳球的橋段，陳其邁聽到後也多留一段時間，與11歲、小學五年級的吳尚澄進行多次傳球，沒有熱身的陳其邁每一球都沒有漏接，控球也相當精準，都沒有傳歪，看起來有練過。吳尚澄受訪時還給陳其邁的姿勢、技巧打100分。



說到陳其邁最喜歡的運動，其實應該是“潛水”。陳其邁過去受訪曾提到1991年第一次接觸潛水，後來就因此加入了台大潛水社，迄今已經有30年的潛水資歷，並擁有2張國際證照。除了台灣綠島、蘭嶼適合潛水之外，陳其邁也曾多次造訪帛琉進行潛水。