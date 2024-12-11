馬英九下周再訪陸　陸委會：沒特別意見

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月11日電（記者 鄭羿菲）馬英九將於12月18日至26日率“大九學堂”學員訪問大陸，陸委會副主委兼發言人梁文傑今天表示，馬英九有行動自由，現在也解除管制期。馬英九前往大陸，陸委會沒有特別意見。當然，我們還是希望作為前“總統”到大陸，還是不能傷害台灣人民的感情。



馬英九近日才邀請陸生團訪台結束行程，緊接著12月18日至26日又將率“大九學堂”學員訪問中國大陸，出席在哈爾濱舉辦的“海峽兩岸青年冰雪節”活動，以及前往四川成都等地參訪。



陸委會11日下午召開記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



至於馬英九基金會日前邀請大陸高校師生團來台參訪，引發相關爭議，陸委會主委邱垂正曾表達，將對馬英九基金會行政處分，最嚴重恐有6個月至5年不得邀請陸生訪團。梁文傑在會中表示，今天已寄出公文給馬英九基金會，請他們陳述意見，相關進度待陳述意見回來後再作討論。



媒體另外問及，有關中國國民黨籍“立委”陳玉珍主張，希望各銀行、證券業來金門設點，讓金門作為兩岸的中心點，成為兩岸金融試點試行的地區。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表達，我們願意與金門同胞共同探索兩岸金融領域融合發展的新路徑新樣式。



梁文傑說，金融業若願意到金門設點設分行的話，應該是市場驅動，我們沒辦法用政治的力量要求金融業過去，整體政策還是要由“金管會”研議。