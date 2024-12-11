今天不用搶　綠委許智傑獨享和陳其邁同框

民進黨籍高雄市長陳其邁練習蹲捕，綠委許智傑立刻站上捕手後方的主審位。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月11日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長初選5搶1，競爭激烈，民進黨籍高雄市長陳其邁行程也總是有爭取初選的綠委緊跟，設法搏版面，不過卻傳出“搶C位”風波。爭取初選的綠委許智傑11日陪同民進黨籍高雄市長陳其邁11日慰勉高雄市復興國小棒球隊，因為沒有其他綠委來，不用擔心搶C位問題，甚至連陳其邁練習蹲捕時，後方的主審位都直接卡好卡滿。不過許智傑受訪時也幫緩頰“邱議瑩氣度沒那麼不好”。



針對傳出“搶C位”風波，許智傑受訪表示，其實出來跑市政行程不是要搶版面，而是要當作未來作為一個市長施政的參考。他也幫忙緩頰“邱議瑩胸襟氣度應該沒有那麼不好，邱不是在生氣別的人，而是在氣那個主辦單位，該活動參加人數過少，活動安排應該要更好才對，主要是這樣，與人沒有關係，我想我們民進黨彼此都還不錯啦。”



市政行程碰上棒球話題，不分藍、綠、無黨各黨派都到場參與。綠委許智傑，中國國民黨籍高雄市議員曾麗燕、蔡武宏，民進黨籍高雄市議員郭建盟、邱俊憲、鄭孟洳、黃彥毓，台聯黨籍高雄市議員吳明賜，無黨籍高雄市議員李順進等人到場。



陳其邁還笑容滿面的說“今天行程人最多，府會一家共同關心棒球發展，相信預算一毛錢都不會刪。”讓現場眾人聽了不禁哈哈大笑。



陳其邁8日出席茂林區布魯布沙吊橋啟用典禮時，綠委邱議瑩、賴瑞隆、伍麗華都有到場，事後卻傳出邱議瑩疑不滿賴瑞隆站在陳其邁旁的C位，現場怒摔安全帽，還提早離席。邱議瑩10日澄清是趕行程先走，伍麗華也還原“當時邱只是把帽子拿下”，賴瑞隆也回應“沒有所謂搶C位，也沒有怒摔地上的事情”。



民進黨籍高雄市長陳其邁再兩年任期屆滿，黨內初選面臨“5搶1”局面，目前有綠委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩，以及前“勞動部長”許銘春表態爭取初選。國民黨部分則以高雄市黨部主委、藍委柯志恩為熱門人選。