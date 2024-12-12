中評關注：蔡其昌聲勢夯　何欣純有危機感？

綠委何欣純與前綠委黃國書及民進黨籍市議員合體宣傳藝文活動。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月12日電（記者 方敬為）民進黨籍台中市“立委”何欣純近日為了宣傳藝文活動，在台中市多區掛出與當地黨籍議員的聯名看板，11日更合體多位議員以及在台中市區高知名度的前綠委黃國書召開宣傳記者會，“秀肌肉”的意味濃，由於隨著中華隊在世界棒球12強賽奪冠，身兼中華職棒總會長的台中綠委蔡其昌聲勢漲，應對黨內潛在對手氣勢上揚，何欣純強化其能見度，或有危機感。



何欣純與知書文教公益協會理事長黃國書11日共同召開記者會，宣布13日傍晚將在南區福田水資源中心舉辦免費親自藝文活動，邀請紙風車劇團演出《雞城故事》舞台劇，歡迎親子同樂。



值得注意的是，該記者會包括民進黨籍台中市議員江肇國、陳雅惠、林德宇、張芬郁、張家銨、李天生、張玉嬿等人到場一同宣傳，選區範圍涵蓋台中市中區、西區、東區、烏日區、大里區、太平區，並且跨黨內派系議員出席，營造團結相挺何欣純的形象。



何欣純並在多個行政區與當地議員合掛活動宣傳看板，讓外界與2026台中市長選舉布局產生聯想。尤其表演場地又在原台中市區，政壇解讀，何欣純有意藉此增加跨選區能見度、知名度，強化弱勢區域。



民進黨在2026台中市長選舉可能的提名人選當中，何欣純呼聲最高，由於民進黨在台中只剩下2席“立委”，其中蔡其昌在2022年曾挑戰市長失利，因此何被視為熱門人選。但在中華隊奪下世界棒球12強賽冠軍後，蔡其昌聲勢看漲，力拱其2026年再次挑戰台中市長的聲浪起，再加上政壇盛傳，台中出身的民進黨籍“交通部長”陳世凱可能也是投入市長選戰的“奇兵”。



面對黨內潛在對手動態變化，何欣純可能產生危機意識，因此加緊提高自我能見度，並大力展現受到黨內支持的形象，相關舉措，可見一斑。

