楊方儒：特朗普加馬斯克讓加密貨幣圈很熱鬧

鍶科技創辦人暨《幣特財經》總編輯楊方儒接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月12日電（記者 張穎齊）美國共和黨總統當選人特朗普將重返白宮執政，因選前允諾當選後將力推加密貨幣友善政策，使得幣圈掀起狂潮，比特幣更在5日突破10萬美元大關。鍶科技創辦人暨《幣特財經》總編輯楊方儒接受中評社訪問表示，有狂人特朗普與特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）執掌美國，美國未來4年一定亂，但也會充滿有趣與創新，虛擬、加密貨幣的相關政策會推動很多，不過也要當心暴漲、暴跌，加密貨幣更會被用來洗錢、詐騙、政治獻金所用。



楊方儒說，特朗普提名美國證券交易委員會（SEC）前任委員阿金斯（Paul Atkins）為SEC主席，比特幣價格聞訊高飛，突破10萬美元大關，根據《路透社》報導，今年以來比特幣的價值已經翻了1倍多，在特朗普勝選後，1個月內就上漲了約45%，連不熟悉加密貨幣的人都想捧著錢進入幣圈，台灣持虛擬貨幣也已達200、300萬戶。不過要當心，許多新聞報導，加密貨幣已被拿來做詐騙、洗錢、政治獻金等用途，黑道、詐騙、非法集團跑得比政府監管機關還更前面。



楊方儒，英國萊斯特大學MBA企業管理碩士、輔仁大學大眾傳播系新聞組學士，歷任周末畫報財富版執行主編兼創意總監、彭博商業週刊中文版執行副總編輯暨iBloomberg繁體版發行人、KNOWING新聞App創辦人暨總編輯等，是來往於兩岸三地的財經雜誌工作者。



楊方儒說，加密貨幣漲跌很大，比如一枚比特幣最早8000美元，2020年3月12日跌至4800美元，現在特朗普當選已達10萬元，但當然與黃金的比例還是相差很大，比特幣畢竟2009年才始發，不過迄今已獲得全球7億人認可、達2兆元市值，連蘋果（Apple）公司、輝達（NVIDIA）都是3兆元市值，比特幣因24小時都在交易，沒有漲跌幅的限制，所以會暴漲、暴跌，更有人預估未來特朗普上任，有機會突破到20萬美元。

