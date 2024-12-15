楊方儒：陸無現金支付領先全球　台灣差很多

鍶科技創辦人暨《幣特財經》總編輯楊方儒接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月15日電（記者 張穎齊）世界科技日新月異，無現金交易成為常態，支付方式愈來愈多元，鍶科技創辦人暨《幣特財經》總編輯楊方儒接受中評社訪問表示，中國大陸的無現金支付，稱得上是全世界最先進大國，人民對數字人民幣的接受度也高，現代化又便利技術，走在很前方；反觀台灣向來是“重硬輕軟”，在軟性的無現金方面，雖說百花齊放，但也是很麻煩，連是否推動數字新台幣，都還只聞樓梯響、不見人下樓，台灣還有滿長的路要走。



楊方儒說，大陸過去幾年推動數字人民幣具有成效，這是跳過所有商業銀行如中國銀行、工商銀行等，直接由中央的中國人民銀行來發給大家，手機裡就有錢包App，或冷錢包的幣等，都由政府直接發行，政府都能掌握、也看得到每分錢的流向，也推出許多鼓勵、補助等，人民對數字人民幣的接受度很高，已邁入無現金支付社會大國。



楊方儒，英國萊斯特大學MBA企業管理碩士、輔仁大學大眾傳播系新聞組學士，歷任周末畫報財富版執行主編兼創意總監、彭博商業週刊中文版執行副總編輯暨iBloomberg繁體版發行人、KNOWING新聞App創辦人暨總編輯等，來往於兩岸三地的財經雜誌工作者。



楊方儒指出，無現金社會是國際未來趨勢方向，大陸已普及化，比如都在用支付寶、微信支付，沒什麼人再拿100元人民幣去交易，人民對數字人民幣接受度高，中國大陸在疫情時，推動無現金支付政策下，如今已成全世界最先進的無現金支付大國。

