綠積極爭取新住民認同　賴清德親出席授證

民進黨新住民事務部於今天舉辦“第二屆新住民事務諮詢委員會授證典禮”，賴清德親自出席，為新一屆諮詢委員授證。（照片：民進黨提供） 中評社台北12月11日電（記者 黃筱筠）民進黨新住民事務部於今天舉辦“第二屆新住民事務諮詢委員會授證典禮”，兼任民進黨主席賴清德親自出席，為新一屆諮詢委員授證並表達期許，希望透過社群發聲、文化推廣，或是實際參與公共事務，展現新住民在台灣社會中多元文化的創新力量。賴清德強調，民進黨除了堅定守護台灣，更是推動多元族群權益的第一品牌。



此活動並未公開，由民進黨在會後發布新聞稿。



賴清德表示，很高興跟大家再度見面，感謝在競選期間的支持，以及平常參與為新住民大家庭的服務，充分展現出認同台灣這塊土地，以及為民主奮鬥的精神。



賴清德指出，政府目前推出“青年百億海外圓夢基金”，亦即家中有15至30歲的孩子有想實現的夢想，可向政府提計劃申請補助，希望大家可以讓有夢想的孩子知道，政府要大力支持年輕人勇敢築夢。



賴清德補充，提出百億圓夢基金計劃的發想，源自於一群不老騎士騎著重機環台旅行，在接受採訪時表示，年輕時沒時間、沒錢、忙著工作，有家庭後更是無法抽身，退休後就想圓夢，進而共邀大夥組隊一起圓夢；同時，也希望圓夢要趁早，鼓勵有夢想的年輕人可以順利築夢。



賴清德表示，勉勵新住民的小孩，不需要自我設限自己是新住民，其實不分先來後到、不分族群，大家都是一家人，人民是“國家”的主人，認同台灣這塊土地的，就是這塊土地的主人，孩子才會有自信的成長，快樂的在這塊土地上生活。