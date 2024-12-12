黃敬平：綠有步驟阻兩岸交流　鎖台轉移焦點

中國國民黨籍桃園市議員黃敬平。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月12日電（記者 盧誠輝）陸委會11日“有條件”開放17日在台北舉辦的台北上海雙城論壇，並對日前邀請大陸高校生來台參訪的馬英九基金會準備祭出行政處分。中國國民黨籍桃園市議員黃敬平接受中評社訪問表示，民進黨再三阻撓兩岸交流是有步驟的，目的是希望透過鎖台來達到轉移施政無能焦點與綠色繼續執政的目的。



黃敬平，中國文化大學中國大陸研究所碩士，高中時曾就讀“國防部中正國防幹部預備學校”（簡稱：中正預校），以“國防”軍事及新聞傳媒專業起家從政，曾為國民黨吳志揚、陳學聖任“立委”時的幕僚，2014年首度參選桃園市議員當選，2022年順利完成議員三連霸。



黃敬平指出，從馬英九基金會日前邀請大陸高校生來台參訪被批是搞統戰而要祭出行政處分，到台北上海雙城論壇又以大陸軍演為借口“有條件”開放，都可以看出民進黨想禁絕兩岸所有包括學術、文化與城市之間交流的居心，最後再把斷絕兩岸交流的帽子戴到大陸的頭上，指責都是大陸造成的。



他提到，其實不只台北上海雙城論壇被百般刁難，過去桃園市和重慶市原本維持有良好的互動與交流，但在民進黨執政後就中斷了，民進黨因為害怕地方包圍“中央”，所以開始阻撓兩岸之間的城市交流，阻止過去類似南投、雲林、花蓮和台東縣市長到大陸一趟就讓地方的農產品被解禁的事件再發生，因為這樣“中央”才不會被架空。

