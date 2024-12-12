中評關注：馬英九為兩岸關係擇善固執勇往前

馬英九卸任後對兩岸有極高的使命感。（中評社資料照） 中評社台北12月12日電（記者 張嘉文）馬英九近日才邀請陸生團訪台結束行程，緊接著12月18日至26日又將率“大九學堂”學員訪問中國大陸，出席在哈爾濱舉辦的“海峽兩岸青年冰雪節”活動，以及前往四川成都等地參訪。



這是馬英九今年第二度帶團前往大陸交流，今年四月他才和習近平會面，兩次行程僅相距半年多，頻率之高，都可以感受到馬英九希望為兩岸關係和平發展奉獻自己力量，即便知道這一趟又將引來綠營的狂轟圍剿，也要全力以赴緩和兩岸關係，避免在民進黨政府執政下，真的走向最壞結局。



馬英九基金會11月27日才邀請大陸高校師生來台訪問，7所大學共40名師生組成的訪台團，進行9天8夜參訪行程。由於陸生團中有大陸奧運桌球6金傳奇的馬龍，加上顏值加氣質被形容為仙氣滿點的北京清華大學大二生彭弋航等話題性十足人物，在台行程所到之處都引來大批粉絲的追逐搶拍，到訪學校時更受到學生熱情歡迎。



但也由於如此，訪團進行到一半時，因為陸生其中一句“中國台北”的發言，讓綠營抓到機會，針對馬英九基金會和陸生團發動一波猛烈攻擊，甚至連陸委會都跳下來揚言要對基金會行政處分等等，使得原本立意良善的交流活動變了調，更變成綠營借題發揮的口實。

