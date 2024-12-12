中評關注：綠有條件准雙城是善意還是內宣？

陸委會。（中評社 資料照） 中評社台北12月12日電（記者 鄭羿菲）陸委會11日宣布準2024上海—台北雙城論壇有條件舉行，稱是“為營造兩岸關係和諧氣氛，釋出最大善意”。但早在2個禮拜前，民進黨政府“國安”高層就屢屢向媒體放話大陸將舉行“2024聯合利劍C”環台軍演，如今大陸未宣布軍演，《路透社》也報導美國軍方認為“大陸在東海、南海的活動非針對賴清德過境美國”，綠營操作雙城論壇是在釋出善意？還是在圓“抗中”的內宣？



陸委會11日下午宣布，准予2024雙城論壇在原定17日於台北舉行。並附上三個關鍵資訊，一、大陸對台施壓情勢惡化，隨時延後舉行。二、102名上海訪團名單目前並未全數同意。三、台北市政府也同意這些條件。從民進黨政府對兩岸關係以大內宣為主軸的角度來看，前兩項符合對台灣內部宣傳，第三項則是想把“若有意外事件”的鍋甩給台北市政府收拾，前台北市長柯文哲任內的“世大運黑衣人事件”，民進黨政府就是如此。



民進黨政府操作“仇中”內宣的痕跡斑斑可考，賴清德11月30日至12月6日出訪南太平洋國家，並過境美國夏威夷與關島，早在11月27日就有綠營匿名的“國安”高層透過《路透社》放話，“大陸未來幾天可能將以賴清德出訪為借口，在台灣周邊展開軍事演習”，甚至怕不夠聳動，還強調大陸藉軍演威嚇美國總統拜登、震攝美國總統當選人特朗普。但所謂的“未來幾天”並未發生大陸宣布對台軍演。



在賴清德返台前夕，12月5日又有綠營匿名的“國安”高層向媒體放話“不排除解放軍將近期在台海周邊軍事活動，包裝成‘2024聯合利劍C’的環台軍演”，但大陸仍然未宣布軍演；甚至綠營匿名的“國安”高層10日再度向《路透社》放話，“近90艘大陸船艦正部署於台海、日本南部島嶼、東海、南海一帶”、“30年最大規模海上行動”。台“國防部”受訪時則未否認該項訊息，並表達“大陸企圖針對台灣嘗試全面封控，並藉由延伸兵力達到阻止外國軍援的目的相當明顯，‘數量確實相當驚人’”。台灣民眾整整半個月籠罩在大陸可能對台軍演的資訊轟炸中。

