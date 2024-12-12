中評關注：朱立倫挺馬英九背後有策略？

國民黨主席朱立倫。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月12日電（記者 楊騰凱）中國國民黨主席朱立倫11日在中常會上大力稱讚馬英九邀請陸生訪台後，緊接著又要帶台生訪陸，是創造兩岸交流降低敵對。然而前“立法院長”王金平提出的新兩岸論述，朱卻隻字未提，一來一往態度反差明顯，外界好奇朱是否在拉攏馬，提防王爭奪黨主席寶座？



國民黨兩位大老馬英九、王金平近期動作頻頻，馬英九11月才邀請陸生團訪台，接著12月18日至26日又將率“大九學堂”學員訪問中國大陸，出席在哈爾濱舉辦的“海峽兩岸青年冰雪節”活動。至於王金平則組成新智庫並公布新兩岸論述，主張“兩岸治權互不隸屬，主權同而不分”。



不僅馬英九、王金平看似在競逐兩岸關係話語權，兩人的大動作也開始影響黨內局勢。朱立倫11日在中常會上對馬英九邀請陸生訪台以及即將再度訪陸兩件事情給予大力肯定，卻對本週的另一件大新聞，也就是王金平的新兩岸論述隻字未提，態度一來一往反差非常明顯，不禁令外界好奇朱是否在“拉馬防王”？



畢竟近期關於王金平可能挑戰黨主席職務的傳聞不斷，儘管王金平不斷強調他是已退休之人，沒有介入黨主席選舉，但是畢竟明年黨主席改選情勢還不明，加上王金平缺席今年全代會引來更多揣測，令朱立倫不得不對王多加防範。



假設王金平聲勢因為新兩岸論述而炒熱，回過頭來順水推舟爭取黨主席寶座，以王在本土派系的人脈，加上經營出能夠溝通兩岸的形象，屆時對朱立倫來說將是一場硬仗，因此朱現階段對王的論述自然不便多加稱讚。甚至若朱反對王的說法，令兩人關係提前攤牌，問題反而會更大，朱只好小心翼翼閉口不談。

