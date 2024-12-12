傳台積電提前在美產2奈米　郭正亮膽戰心驚

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北12月12日電／跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執委會今年未決議成立台灣入會工作小組，外傳是因新加坡、馬來西亞表態反對。台“外交部長”林佳龍9日透露，星、馬並未反對台灣加入，因台灣與中國大陸的入會案互相糾葛。前“立委”郭正亮認為，把所有責任歸到外部，這種政治氛圍非常糟糕。他說，傳台積電承諾2028年在美國生產2奈米，提前2年，政府在幹嘛？令人膽戰心驚。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮11日在《大新聞大爆卦》節目提到，未來幾年還會丟掉“邦交國”，不要以為不會。南美洲的共同市場巴拉圭要參加，他們要跟中國大陸簽FTA，巴拉圭卻沒有跟中國大陸建交。別的國家對台灣有意見，到了林佳龍的嘴巴裡又變成，“巴拉圭其實是支持我們的”，碰到這種官，有什麼辦法呢！他等於是把台灣的困境、兩岸的、國際的，都外部化，都說不是自己的責任，都是有人在加害。



郭正亮強調，林佳龍要撇清責任，“這不是我無能！因為有人加害”，怎麼知道國際變成這樣？很多國家都受到中國大陸的影響。林佳龍會說：“中國大陸叫他們不要支持我們”，整個論述會變成這樣。然後又發現，特朗普對台灣也沒什麼興趣，所以去想一想，那是什麼局面。



郭正亮指出，他最近看到幾個事實，覺得膽戰心驚。《彭博》10日突然登了一個報告，說台積電投資美國，成本增加了百分之40。台積電又突然增加一個獨立董事，是美國商務部的代表。台積電明年董事會要在美國召開。台積電提交給美國商務部的報告，公開承諾2028年生產2奈米。“提前兩年”！台“經濟部長”郭智輝在幹嘛？郭智輝不是說N+2？現在說2028要在美國生產2奈米，到時候台灣1奈米做出來了嗎？



郭正亮提醒，台灣生產1奈米估計是在2030年。美國人做的都是實實在在的東西，他沒在跟你客氣的。中國大陸家大業大、朋友愈來愈多，他也在做實際的東西。而台灣每天在那邊吹牛，吹到沒得吹了，就“大家都不能玩啦！這種政治文化真的太糟糕了”。知道讓別人玩對你不利，就弄個氛圍，讓大家都不能玩。然後自己也解不了這個困境，又不負責任，把責任推到所有的外部。