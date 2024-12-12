王義川將在金門紮根　陳玉珍酸兩需求先做到

陳玉珍受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月12日電（記者 黃筱筠）洪申翰接任“勞動部長”後，民進黨不分區“立委”遺缺由民進黨政策會執行長王義川接任。民進黨秘書長林右昌11日表示，洪申翰先前認養的艱困選區金門縣、連江縣，將改由“立委”王義川經營。也就是說，王義川將與有金門女戰神之稱的中國國民黨“立委”陳玉珍在外島拚服務、搏高下。陳玉珍今天對此受訪說，歡迎王義川，越多人來服務是很正面，金門需要改進的地方，希望王可以協助。



但陳玉珍也嘲諷說，例如中華電信訊號不佳，以王羲之的膝蓋，可以讓他的通訊功能增強這是真的，金門很多地方通訊不佳，這是第一個請求（王之前曾說，能用基地台訊號分析出青鳥行動的群眾年齡層，對比出與太陽花學運是不是同一群人）。第二，既然認養金門，王義川認養要深入民間，希望一個月去玩一趟，瞭解金門民意，我們支持中華隊，沒有支持台灣隊，王義川可以去金門做民調。



民進黨不分區“立委”都需要認養艱困選區，民進黨秘書長林右昌9月時就曾經提及，為了加強與地方的連結，民進黨不分區“立委”自3月1日起認養艱困選區，負起責任區之責，並設立服務處以深化基層，拓展民進黨在地方的組織實力。



民進黨不分區“立委”莊瑞雄自7月起認養台東縣，並已於9月14日成立服務中心；另陳培瑜原負責的新竹縣，今起調整為認養桃園市的楊梅、新屋及觀音區；范雲則改為認養新竹縣。苗栗縣由沈發惠認養；基隆市是王正旭；花蓮縣沈柏洋；南投縣羅美玲。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤說，按照過去慣例，不分區“立委”都有認養區域，王義川是接手洪申翰選區，可能就是金門、馬祖。王義川很搶手，很多地區希望爭取他認養，台北是艱困選區，如果他也在這裡有重要角色，我們也歡迎。