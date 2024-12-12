勞團絕食72小時無回應　再衝“政院”抗議

勞團到“行政院”前召開記者會抗議，要求卓榮泰回應三大訴求。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月12日電（記者 鄭羿菲）台“勞動部”職場霸凌事件重創民進黨政府形象，也引爆勞團不滿。勞工團體桃園市產業總工會理事長朱梅雪、秘書魏豫綾從10日開始絕食抗議已過72小時，不滿“賴政府”毫無回應，12日一行7人再到“行政院”前召開記者會抗議，要求“行政院長”卓榮泰回應增加“國定假日”、公務員適用職安法、修繕勞基法等三大訴求。



桃園市產業總工會、高雄市中鋼集團總工會一行7人12日上午9點半在“行政院”前召開“洪部長是否轉達，行政院盡速回應”記者會，已絕食72小時的朱梅雪、魏豫綾也出席沈默地坐著抗議。警方則安排超過勞團4倍以上的30名警力維安，甚至還在大門前架設拒馬，與勞團一行7人形成強烈對比。



高雄市中鋼集團總工會秘書長林昶志批評，勞工絕食已經72小時，但面對勞工絕食抗爭的訴求，“勞動部長”洪申翰仍然不聞不問，勞工不僅沒看到洪申翰轉達後的任何結果，只看到卓榮泰跟全台商業總會吃飯溝通，還要求“勞動部”研議“開放服務業移工”的建議，對於增加“國定假日”、公務員適用職安法、修繕勞基法等勞工的訴求就都隨他去。



桃園市產業總工會顧問林佳瑋說，勞工就這麼可憐，必須在這絕食抗議嗎？勞工向“勞動部”陳情，“勞動部”說要轉達“行政院”，勞工到“行政院”抗議把陳情書交給“行政院”，“行政院”往往只是發一公文說會轉給“勞動部”辦理，勞工的問題就在這個“永動機”中不斷循環，完全沒有得到解決的一天。“行政院”、“勞動部”必須要立刻對台灣勞工工時過長、薪資過低的問題、增設“國定假日”、公務人員納入職安法等回應，以保障台灣勞工的權益！



隨後，“行政院”吳姓參事出面接受陳情書，但面對勞團要求表態“行政院”對三大訴求的態度時，吳姓參事僅跳針重復地說，各界意見我們會審慎研議。這讓勞團不滿地批評，絕食都3天了，“行政院”還在研議！因絕食虛弱的朱梅雪也情緒激動地問，卓榮泰不願跟我們絕食勞工談嗎？只願意吃飯才能談嗎？那他也可以邀卓榮泰吃飯一起談啊。吳姓參事則仍然說，謝謝大家的意見，她回去問長官。



林昶志接著說，希望把我們的陳情書拿進去後，“行政院”不要再推託要研議、要收集意見，這樣讓勞工非常失望！勞工的問題不要又在永動機內循環無解。