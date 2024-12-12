台北、桃園綠艱困選區找嘸人？綠委這樣說

綠委許智傑。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月12日電（記者 黃筱筠）傳出民進黨在台北、桃園市長2026人選卡關，而桃園部分有人點名不分區“立委”王義川、“環境部長”彭啟明、“總統府”副秘書長張惇涵參選。民進黨“立委”許智傑今天受訪說，對任何選舉，民進黨優秀人才都會全力以赴，不管這仗好不好打，最後會找出最適合人選，只要有機會打勝仗，我們會全力以赴。



許智傑也說，將軍不選戰場，不管最後在哪個戰場作戰，相信包括王義川在內都會全力以赴。



有關於台北市長部分，民進黨“立委”吳思瑤、莊瑞雄、台北市議員苗博雅被點名參選。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤表示，現在是2024，正面對“立法院”激烈議事攻防，她以及莊瑞雄、王世堅都把重心放在“立院”審預算法案 把眼前工作做好，2026不用這麼超前部署。



吳思瑤說，苗博雅議員是一個非常好的人才，“我也很欣賞他”，不論在哪個戰鬥位置，都會需要苗博雅一起努力。我們有各自有工作，苗博雅要監督蔣萬安。我們要好好守住台灣民主秩序。



至於王義川被點名參選桃園市長，吳思瑤認為，因為王義川被稱是“青埔憨川”，住在桃園。不分區委員可以好好討論，把每個戰力放在重要位置。金門、馬祖是民主第一線，又面對國民黨“立委”陳玉珍非理性問政“立委”，王義川對上陳玉珍，辦公室也在對面，王義川沒在怕，萬事做好準備。