大法官被提名人知法犯法　徐巧芯痛斥可恥

大法官被提名人廖福特。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月12日電（記者 俞敦平）“立法院”今天召開全院委員會，繼續審查大法官被提名人資格。中國國民黨籍“立委”徐巧芯質詢時，針對被提名人廖福特財產涉及違建、逃漏稅及非法營運的問題展開猛攻，徐一度痛斥廖是“知法犯法”，行為“非常可恥”。廖福特在過程中大多沉默以對，或用“不瞭解”來回應，有些招架不住。



“司法院”大法官共15席，其中8席任期10月底屆滿，其中包括“司法院”正副院長。府方8月底已經提名8名大法官人選，“司法院長”被提名人張文貞為台大法律系特聘教授，副院長被提名人姚立明則是賴清德2024競選總部主委。



“立法院”今日繼續審查“司法院”大法官被提名人資格，邀請被提名人廖福特赴“立院”接受詢問。廖福特曾任中天撤照案鑑定人，後來中天提起訴訟，NCC一審敗訴。



徐巧芯首先確認廖福特申報資料的真實性，特別指出廖福特名下位於台北市松山區的一塊土地涉及問題。經查證，該土地部分出租作為洗車廠，但相關設施涉嫌違建，且過去曾多次被檢舉與查報。



徐巧芯指出，該洗車廠的棚架系統被設計為伸縮式，以規避稽查。她痛批，廖福特有法學素養，但卻用伸縮棚架來逃避查處，這是知法犯法！她更指控廖福特對財產上的違規行為毫無作為，長期延宕改善，直至被外界廣泛檢舉後才拆除部分違建設施，但仍未完全合規。

