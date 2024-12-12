反艦飛彈車進駐屏東漁港　民眾有好奇有擔憂

屏東縣鹽埔漁港可看到軍方加強戒備。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東12月12日電（記者 蔣繼平）大陸9日在浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區，隨後台軍方在10日清晨6點到11日清晨，24小時內偵查到53架次大陸軍機、11艘次軍艦、8艘次公務船繞台，並以“數量驚人”形容。台灣軍方各部隊近日也提高警戒層級。屏東縣新園鄉鹽埔漁港被拍到有雄二、雄三型反艦飛彈車輛進駐，由於情況相當少見，引起附近民眾經過時好奇圍觀。



該漁港可發現軍方在現場進行警戒，港邊約4到5輛雄風二型與雄三型反艦飛彈車輛，且全部提升至實彈戒備，周遭也有官兵全副武裝嚴陣以待，有搭建迷彩偽裝帳篷，架設衛星天線等。



不知道是否因為11日已有附近民眾圍觀及被媒體捕捉畫面，12日上午前往該處時，相同場地已經圍起一圈鐵皮圍欄，官兵也加強周邊巡視。



中評社記者實地訪問附近幾位民眾想法，有人誇讚軍方秀肌肉。有人遛狗經過說住很久，第一次看到感覺很新奇。釣魚阿伯則說以前當兵做看過飛彈，沒啥特別，看新聞有說解放軍活動好像只到11日。在堤防涼亭乘涼的大哥則說，希望不會打仗，他自己每天都會念佛保平安。



針對有網友捕捉到軍方在南部加強部署畫面，駐守南台灣的陸軍第八軍團指揮部11日僅對外簡短回應，本部因應當前狀況，各部隊實施立即備戰操演，以強化部隊應變備戰能力。