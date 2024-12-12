楊培珊：台明年邁入超高齡社會　有8大挑戰

台大社工系教授楊培珊。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月12日電（記者 張穎齊）台灣大學社會工作系教授楊培珊12日在“中研院”經濟研究所的“2024總體經濟計量模型研討會”上表示，台灣明年將邁入超高齡社會，台灣2300萬人口中，每5人將有1人是65歲以上，除了地緣政治影響外，台灣將面臨8大超高齡社會的挑戰困境，生育率更雪崩下降，會影響經濟。



“中研院”經濟研究所12日舉行“2024總體經濟計量模型研討會”，首場主持人為台灣經濟研究院董事長吳中書、主講人為台灣大學社會工作系教授楊培珊進行“台灣超高齡社會的挑戰與機會”專題演講。第二場“通膨、貨幣、財政”主持人為“中研院”經濟所兼任研究員蔡文禎，主講人“中央銀行”經濟研究處研究人員鄭漢亮、台大張翔、台大經濟系教授何泰寬。第三場“國際供應鏈與風險管理”主持人台經院副院長林欣吾，主講人為台經院研究第九所組長林巍、研究二所副所長林虹妤、助理研究員黃科智。



楊培珊在會中表示，她也修過政治、經濟學，但現在世界面臨嚴峻的人口老化，2000年世界65歲以上人口達6億人，2025年即將達12億人，快追上中國大陸14億人口。而以亞洲人口老化最快，東南亞、南亞相對年輕，人口老化不會停止。而台灣2020年底人口平均餘命81.3歲，受疫情影響，逐年下降，預估2025年正式邁入超高齡社會，每5人就有1名老人，台灣2023年平均人口餘命80.23歲，男性76.9歲、女性83.7歲，持續擴大增加，而可能的戰爭風險也將會是人口平均餘命下降的原因之一。



楊培珊說，台灣最老的人口縣市是嘉義縣、台北市、南投縣、雲林縣、基隆市、屏東縣、花蓮縣。最年輕新竹縣市、桃園市。台北市連續3年超高齡社會，今年初老年人口達22.5%，台北市更將大都更時代、空汙上升，要進步繁榮，又要挑戰永續的超高齡社會。



她說，台灣正面臨超高齡社會8大挑戰，包括“中央”及地方財政資源分配競爭的《財政收支劃分法》、人口下降與經濟生產與消費的關係、勞動力不足、都市更新速度遲緩老人困老宅、醫療與照護需求增加且價格持續上漲、老年區域數位落差、平均餘命與健康平均餘命、百歲人生的生命品質與善終等。



她提到，大家都會談論是哪個黨在搗亂財劃法，但其實多討論是好的，快速通過才令人擔心；如今台灣許多小店家都逐漸關門，大家雖都最關心地緣政治，但其實勞動比的問題很是重要，“勞動部”等公家單位面對勞基法等修正不動如山。



楊培珊指出，人口老化將影響經濟生產、投資、儲蓄等，台灣出生人數也逐漸探底，即便今年為龍年，也不發威了。今年出生人口不到13萬人，如何因應未來？還有越南移工的移入，政府有無重視？此外《“中華民國”人口政策綱領》最近一次修訂是2014年，10年都沒動，不夠全面。台灣將面臨年金不足、中高齡勞參率低、收入不足、家庭結構改變支持力下降、不婚無子女比率增加“一個人的晚年”、每天詐騙3億到5億元新台幣等種種挑戰與困境。



吳中書表示，明年台灣將邁入超高齡社會，影響經濟、政治、社會，面對出生人口下降，台灣可不能掉以輕心，別不見棺材不掉淚。