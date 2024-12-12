中天關台鑑定依據廖福特避答　楊瓊瓔批甩鍋

大法官被提名人廖福特接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月12日電(記者 俞敦平)“立法院”全院委員會針對大法官被提名人廖福特的資格進行審查，中國國民黨籍“立委”楊瓊瓔以中天新聞台換照爭議為例，質疑廖福特過去的鑑定是否公正，並聚焦NCC在後續行政訴訟中的連續敗訴高達22次。廖福特對NCC連續敗訴的責任問題，多次迴避正面回答，讓楊瓊瓔認為，他對於自身鑑定的法律依據缺乏自信，並痛批他在甩鍋。



“立法院”全院委員會12日進行大法官被提名人廖福特的資格審查。



楊瓊瓔首先指出廖福特擔任中天新聞台換照鑑定人，該案最終導致中天新聞台關台，成為台灣媒體史上的重大事件。然而，後續NCC針對中天的處罰卻在法院連敗22次，顯示其處分法律依據不足。楊瓊瓔要求廖福特說明，當時作為鑑定人的依據，以及是否仍認為其鑑定符合法律原則。



廖福特回應表示，當時的鑑定基於廣播電視法的規定，他作為鑑定人僅負責根據法律條件提出意見，並不參與最終的裁罰或政策決策。他強調，鑑定僅是“個案鑑定”，不代表對整體後續行政處分負責。然而，當楊瓊瓔進一步追問，若當時裁罰結果為“免罰”，是否仍會作出相同鑑定時，廖福特避而不答，僅重復強調其職責是基於法律推論。



楊瓊瓔對此表示不滿，認為廖福特的回答“在甩鍋”，未能對NCC連續敗訴與鑑定的責任作出合理解釋。她質問：“NCC被法院22次打臉，是否說明您的鑑定也有問題？”廖福特則回應稱，他無法評斷法院的判決，只能重申當時的鑑定是基於法律框架。然而，楊瓊瓔批評他的回應“空泛無力”，並直指，“身為鑑定人，難道不應該對自己的意見負責？”



楊瓊瓔接著指出，法院判決明確指出NCC的處罰多次違反法律原則，但廖福特卻始終未對這些敗訴表達任何看法。她追問，“您是否同意法院的判決？是否認為NCC的處罰確實不當？”廖福特再次以不熟悉案件細節為由，拒絕作出明確立場表態，僅表示自己依據當時的法規完成鑑定。



這樣的回應引發楊瓊瓔不滿，楊瓊瓔質疑，“您是否在偏袒NCC，甚至不敢正視法院的裁定？”她強調，作為大法官提名人，應展現清晰的法律觀點，不能因政治壓力或過往的角色而模糊其立場。